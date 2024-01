Funeral de vítimas de atentando do EI teve presença de uma multidão nesta sexta-feira, 5, no Irã - Atta Kenare / AFP

Funeral de vítimas de atentando do EI teve presença de uma multidão nesta sexta-feira, 5, no IrãAtta Kenare / AFP

Publicado 05/01/2024 11:01 | Atualizado 05/01/2024 11:02

O ataque - duas explosões com intervalo de 15 minutos - ocorreu perto da mesquita Saheb al Zaman, em Kerman, onde está o túmulo do general Soleimani, responsável pelas operações militares iranianas no Oriente Médio. Ele foi assassinado pelos Estados Unidos no Iraque em 3 de janeiro de 2020.O ministro iraniano do Interior, Ahmad Vahidi, disse na televisão nesta sexta-feira que os serviços de Inteligência do país detiveram "certos indivíduos envolvidos" no ataque, sem dar mais detalhes.O funeral começou por volta do meio-dia no pátio da mesquita Emam Ali, onde uma multidão se reuniu em frente a dezenas de caixões envoltos em bandeiras iranianas, segundo imagens transmitidas pela televisão estatal.Participaram da cerimônia o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e o general Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, um braço das Forças Armadas da República Islâmica. Em um discurso, Raisi afirmou que o EI, que na quinta-feira reivindicou a responsabilidade pelo ataque, foi "treinado" por Israel, o grande inimigo do Irã."Saibam que a iniciativa é nossa. O local e a hora (para responder ao ataque de Kerman) serão determinados pelas nossas forças", alertou. O grupo EI "desapareceu" e "agora só pode agir como mercenário da política sionista e americana", acusou o general Salami.O número de mortos no ataque subiu para 89, incluindo mulheres e crianças, após o falecimento de cinco feridos, anunciou a televisão estatal nesta sexta-feira.