Empresa fornece componentes eletrônicos para a gigante da tecnologia, Apple - Foto: Reprodução/Internet

Empresa fornece componentes eletrônicos para a gigante da tecnologia, AppleFoto: Reprodução/Internet

Publicado 05/01/2024 10:48

A Foxconn Technology, fornecedora da Apple, divulgou nesta sexta-feira uma receita de 460,13 bilhões novos dólares taiwaneses (US$ 14,84 bilhões) em dezembro, uma queda de 29,2% em relação à novembro e de 26,9% no confronto anual. Não houve estimativas de consenso da FactSet, mas a Foxconn afirmou que a receita de dezembro foi melhor do que o esperado.

Em nota, a empresa sediada em Taiwan disse que a fraqueza em produtos de computação e produtos eletrônicos inteligentes de consumo em dezembro contrabalançou o crescimento em produtos e componentes de nuvem, rede e outros produtos.

Separadamente, a Foxconn afirmou que a receita do quarto trimestre de 1,85 trilhão de dólares taiwaneses aumentou 20% em relação ao terceiro trimestre, mas caiu 5,4% em relação ao ano anterior, enquanto a receita anual de 6,16 trilhões de novos dólares taiwaneses em 2023 foi 7% menor do que em 2022.