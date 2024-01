Manifestação a favor da lei que proíbe a venda e consumo de carne de cachorro na Coreia do Sul - Jung Yeon-Je / AFP

Publicado 09/01/2024 09:32

O Parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta terça-feira, 9, uma lei que proíbe a criação, o abate e a venda de cães para o consumo de sua carne, uma prática tradicional que muitos ativistas consideram vergonhosa para o país.

O texto teve 208 votos a favor e nenhum contra na Assembleia Nacional. Entrará em vigor após um período de carência de três anos, assim que receber a aprovação final do presidente Yoon Suk Yeol. Criar e matar cães, assim como vender a sua carne para consumo, será punível com até três anos de prisão ou multas de até 30 milhões de wones (23 mil dólares ou 112,3 mil reais na cotação atual).A carne de cachorro faz parte da culinária sul-coreana há muito tempo. Estima-se que o consumo chegue a um milhão de cães por ano, mas foi drasticamente reduzido devido à crescente adoção dos cachorros como animais de estimação.Comer carne de cachorro é atualmente um tabu entre os jovens urbanos da Coreia do Sul e os ativistas dos direitos dos animais aumentaram a pressão para que o governo proibisse a prática. O apoio do governo foi reforçado pelo presidente Yoon, um amante dos animais que adotou muitos cães e gatos de rua, e pela primeira-dama Kim Keon Hee, uma crítica aberta do consumo de carne canina.