Homens armados invadiram transmissão de TV no Equador Reprodução

Publicado 09/01/2024 18:18

Um grupo de homens encapuzados, armados com rifles e granadas, invadiu, nesta terça-feira (9), um estúdio do canal de televisão público TC em Guayaquil, em meio a um novo ataque do narcotráfico que abala o Equador há dois dias.