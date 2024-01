Satya Nadella, CEO da Microsoft, participou de evento com CEO da OpenAI, Sam Altman - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 09/01/2024 17:07

A União Europeia está considerando a possibilidade de revisar o investimento da Microsoft na OpenAI de acordo com as regras para fusões de empresas no bloco. A medida foi anunciada um mês depois do Reino Unido ter dito que vai avaliar se a parceria tecnológica pode ter um impacto na competitividade do setor.

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, anunciou hoje que procura informações sobre o nível de concorrência nos mundos virtuais e na inteligência artificial generativa para determinar o impacto da parceria no setor.

O órgão está recolhendo feedbacks até 11 de março sobre o que a lei da concorrência pode fazer para manter estes mercados competitivos.

"A Comissão Europeia está verificando se o investimento da Microsoft na OpenAI pode ser revisado sob o Regulamento de Fusões da UE", disse a comissão. A Microsoft e a OpenAI não responderam aos pedidos de comentários.