Primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne - AFP

Publicado 09/01/2024 14:04

A ex-primeira-ministra Élisabeth Borne se despediu do cargo nesta terça-feira (9), após a nomeação de Gabriel Attal como o primeiro-ministro mais jovem da França, com uma mensagem para as mulheres: "Mantenham-se firmes! O futuro é de vocês".

"Tenho percebido com bastante frequência que ainda há um longo caminho a percorrer para a igualdade entre mulheres e homens. Então, digo a todas as mulheres: Mantenham-se firmes! O futuro é de vocês", disse Borne ao revisar seus 20 meses no cargo.

Ao assumir seu segundo mandato, o presidente francês, Emmanuel Macron, designou em maio de 2022 essa funcionária tecnocrata como a segunda mulher a liderar o governo da França, depois da socialista Edith Cresson (1991-1992).

Na época, Borne dedicou sua nomeação "a todas as meninas", dizendo: "Persigam seus sonhos, nada deve impedir a luta pelo lugar das mulheres em nossa sociedade", lembrou a ex-primeira-ministra.

A política centrista, de 62 anos, renunciou na segunda-feira depois que Macron indicou que queria nomear um novo primeiro-ministro, após semanas de rumores, como escreveu em sua carta de renúncia.

Seus 20 meses como chefe de um governo sem maioria absoluta no Parlamento foram marcados por protestos contra a reforma da Previdência imposta por decreto e por episódios de distúrbios urbanos em meados de 2023.

No entanto, a aprovação em dezembro de uma reforma migratória, que o governo endureceu para obter o apoio da direita, dividiu e paralisou a base governista, forçando Macron a uma mudança profunda no governo para retomar seu mandato.

Attal, que aos 34 anos se tornou o primeiro-ministro mais jovem da França e o primeiro abertamente homossexual, será encarregado de liderar o governo em um ano crucial marcado pelas eleições europeias e pelos Jogos Olímpicos.