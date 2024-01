Região é bombardeada diariamente por Israel - AFP

Região é bombardeada diariamente por IsraelAFP

Publicado 10/01/2024 14:16

Quatro pessoas morreram nesta quarta-feira (10) em um bombardeio israelense que atingiu uma ambulância na entrada de Deir El Balah, uma cidade no centro da Faixa de Gaza, disse o Crescente Vermelho palestino.



"Quatro membros de uma equipe de resgate de uma ambulância do Crescente Vermelho palestino morreram como mártires depois do ataque da ocupação [Israel] contra o seu veículo na rua Salaheddin, na entrada de Deir El Balah", informou a organização em um comunicado na rede social X (antigo Twitter).

Balanço de mortes

O Ministério da Saúde do Hamas reportou, nesta quarta-feira (10), um novo número de pelo menos 23.357 mortes na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre o movimento islamista palestino e Israel, em 7 de outubro.



O Hamas também relatou 59.410 feridos. Os falecidos são majoritariamente mulheres, adolescentes e crianças, segundo as autoridades do movimento islamista no enclave.