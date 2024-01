Thiago Allan Freitas é dono de uma churrascaria em Guayaquil, capital do Equador - Reprodução/Redes Sociais

Thiago Allan Freitas é dono de uma churrascaria em Guayaquil, capital do EquadorReprodução/Redes Sociais

Publicado 10/01/2024 21:01 | Atualizado 10/01/2024 21:07

Quito - O brasileiro Thiago Allan Freitas, que foi sequestrado na cidade de Guayaquil, no Equador teria sido libertado. A informação foi divulgada pelo irmão de Thiago, Eric Freitas, na noite desta quarta-feira (10).



"O meu irmão está bem, está com os policiais. Os policiais fizeram uma ligação de vídeo. A gente com aquela tremedeira, com medo de ser outra pessoa fingindo ser os policiais. Está escrito aqui a polícia do Equador. Atendemos e estamos com a notícia maravilhosa de que meu irmão está bem, está a salvo, está sendo encaminhado para ficar com a família dele agora. Conseguimos salvar uma vida", afirmou Eric.



Entretanto, procurado pela imprensa, o Itamaraty informou que recebeu a notícia da liberação pela família e que está "buscando confirmar com as autoridades policiais."

Thiago Allan Freitas, de 38 anos, é natural de São Paulo e mora há cerca de três anos no Equador. O brasileiro vive em Guayaquil, uma cidade portuária de 2,7 milhões de habitantes. A cidade tem sido um dos principais cenários do caos sem precedentes no Equador, já que é onde está localizada a prisão La Regional, na qual o líder de facção Fito estava cumprindo uma pena de 34 anos na prisão e fugiu no domingo, 7.



Em Guayaquil, Thiago é proprietário de uma churrascaria brasileira, a La Brasa. O empreendimento, iniciado com churrascos a domicílio, hoje conta também com um restaurante em uma praça de alimentação local. Nas redes sociais da churrascaria, Thiago aparece em diversas publicações, exibindo cortes típicos do churrasco e usando uma camisa da Seleção. "Venha desfrutar de um pedacinho do Brasil em Guayaquil", convida em um vídeo.

*Com informações do Estadão Conteúdo