Maior concentração de brasileiros no país fica em Nova YorkFreepik

Publicado 11/01/2024 11:03

Os Estados Unidos são um dos destinos preferidos dos brasileiros que deixam o Brasil e buscam uma nova vida no exterior. Além de qualidade de vida e educação de ponta, os brasileiros encontram no país um mercado de trabalho aquecido, com muitas oportunidades em diversas áreas de atuação. E a alta demanda por profissionais qualificados favorece os imigrantes que escolhem os EUA como moradia.

Dados do Itamaraty mostram que cerca de 1,9 milhão de imigrantes brasileiros vivem em solo americano, sendo Nova Iorque a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos. Isso representa um aumento de quase 20% em relação a 2016, quando foram registrados 1,5 milhão de brasileiros na terra do Tio Sam. Em 2024, a expectativa é a de que esse número chegue a 2 milhões de pessoas.

E esses imigrantes compartilham dos mesmos desejos: mais qualidade de vida para a família, segurança, melhores oportunidades acadêmicas e profissionais e estabilidade financeira. Todos eles buscam viver o sonho americano, que já está sendo vivido por mais de 140 mil brasileiros que receberam o Green Card nos últimos sete anos. O documento legal garante o direito à residência permanente nos Estados Unidos.

Uma das principais razões para o crescente número de brasileiros nos EUA é a falta de mão de obra qualificada no país. Isso leva ao principal motivo que explica o interesse do governo americano em conceder o Green Card para profissionais brasileiros e de outras nacionalidades. 'Os Estados Unidos enfrentam uma escassez de profissionais especializados em diversas áreas de atuação, como medicina, odontologia, enfermagem, engenharia, TI, aviação, entre outras', detalha Bruno Parreira, advogado especialista em imigração e sócio da Premium Global Mobility Partner.

Mercado de trabalho dos EUA está bem preparado para receber imigrantes

Cada vez mais, o mercado de trabalho nos Estados Unidos se prepara para receber mão de obra imigrante. A crescente demanda por profissionais qualificados mantém o mercado aquecido, favorecendo profissionais estrangeiros que buscam nos Estados Unidos uma oportunidade de crescimento profissional.

O ano de 2023 registrou mais de 2,7 milhões de vagas de emprego em diferentes campos de atuação, conforme dados divulgados pelo site Terra. Atualmente, os Estados Unidos vivem uma realidade onde há mais vagas de trabalho disponíveis do que pessoas aptas para preenchê-las. Dessa forma, o país conta com a qualificação dos imigrantes para atender à demanda. E dentro dessa realidade, muitos brasileiros se destacam profissionalmente pela formação acadêmica e capacidade técnica. Isso os torna ótimos candidatos ao Green Card, de acordo com Henrique Scliar, também sócio da Premium Global Mobility Partner.

Outra categoria de imigrante que vem crescendo é a de empresários brasileiros, que estão levando seus negócios ou montando novas empresas por lá. Mais de 1.400 companhias e startups foram fundadas ou adquiridas por brasileiros desde 2016, segundo a agência americana de incentivo a novos negócios (USAID). E os empreendimentos são diversos, desde pequenas lojas, serviços de entrega, franquia de restaurantes e redes de fast food.

De acordo com Bruno e Henrique, o mais importante para aqueles profissionais e empresários que desejam imigrar para os Estados Unidos é desenvolver um plano de negócios sólido, que leve benefícios para o mercado de trabalho e para a economia americana. Ações como a criação de empregos, por exemplo, podem justificar a concessão do Green Card pelo serviço de imigração

'Nós, da Premium Global Mobility Partner, temos a expectativa de que 2024 seja um ano de muita procura por parte dos brasileiros para viver uma nova vida cheia de oportunidades nos Estados Unidos. É possível que os EUA batam o recorde de Green Cards emitidos e que a comunidade brasileira no país atinja um número nunca antes visto', projeta Henrique.

Apoio jurídico aumenta as chances de aprovação do Green Card

Contar com os serviços de advogados especializados em imigração licenciados nos Estados Unidos é essencial para iniciar qualquer tipo de processo imigratório, de acordo com Bruno. Isso porque as leis americanas de imigração são complexas e podem mudar a qualquer momento.

'Os Estados Unidos estão de portas abertas para imigrantes brasileiros que desejam contribuir com o país. E as chances de conquistar o sonho americano aumentam consideravelmente com um bom planejamento de um escritório de advocacia especializado em imigração, com profissionais que estão familiarizados com as leis americanas', explica Henrique.

A Premium Global Mobility Partner é um escritório de advocacia imigratório com sede em Salt Lake City, em Utah, e escritório no Rio de Janeiro, no Brasil. Foi fundado pelos sócios Bruno Parreira e Henrique Scliar, advogados brasileiros ambos com mais de 10 anos de experiência em imigração para os EUA. A empresa oferece serviços jurídicos para processos imigratórios com base em carreira, emprego e investimento, além de imigração de negócios e naturalização.

Dentre os diversos serviços, o principal é a assessoria para o visto EB-2 NIW, um programa de visto voltado para indivíduos altamente qualificados que possuem habilidades ou conhecimentos excepcionais em áreas de interesse nacional e desejam trabalhar de forma permanente e legal nos Estados Unidos.