Ator Alec MusserReprodução: redes sociais

Publicado 14/01/2024 13:02

O ator Alec Musser, do filme Gente Grande, de 2010, com Adam Sandler, morreu aos 50 anos. A morte foi confirmada pela noiva do artista, Paige Press, nas redes sociais. Segundo o site "TMZ", ele morreu na sexta-feira, 12. A causa da morte não foi revelada.



"O pior dia da minha vida. Éramos tão felizes. Você foi o melhor noivo que eu poderia pedir", escreveu Press em uma série de stories no Instagram.



O maior trabalho de Musser na televisão foi na novela All My Children, na qual interpretou Del Henry durante 2005 e 2007.



Além da novela, o ator foi o "bonitão" no filme Gente Grande, de 2010, com Adam Sandler, que lamentou a morte de Musser nas redes sociais.



"Eu amava esse cara. Não acredito que ele se foi. Um homem tão maravilhoso, divertido e bom. Meus pensamentos estão com Alec Musser e sua família. Ele era uma pessoa ótima", escreveu no Instagram.