Ex-presidente norte-americano Donald Trump - AFP

Publicado 15/01/2024 11:35

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos seus apoiadores que enfrentem as temperaturas frias no Estado norte-americano de Iowa para que ele vença de forma implacável as primárias do Partido Republicano no Estado nesta segunda-feira, 15. Trump apontou que o voto de seus apoiadores o ajudaria a voltar à Casa Branca e punir os seus inimigos.



Trump estabeleceu expectativas altas quanto ao seu próprio desempenho na primeira disputa da corrida pela indicação presidencial republicana. Ele passou o dia anterior às convenções tentando garantir que encontraria os seus apoiadores. Seus principais rivais republicanos também passaram o domingo em Iowa, fazendo apelos de última hora aos cidadãos de Iowa que estavam abertos a ouvi-los.



Em um comício na cidade de Indianola, Trump apontou que as acusações que enfrenta foram motivadas por questões políticas e reforçou as falsas alegações de que a eleição presidencial de 2020 foi roubada pelo atual presidente americano, Joe Biden.



"Essas convenções são a sua chance pessoal de obter a vitória final sobre todos os mentirosos, trapaceiros, bandidos, pervertidos, fraudadores, canalhas e outras pessoas muito legais", disse Trump ao público. "O pântano de Washington fez tudo ao seu alcance para tirar a sua voz. Mas amanhã é a sua hora de se voltar contra eles, de dizer o que pensa e de votar "



Mesmo prevendo uma vitória acachapante contra os seus rivais, o ex-presidente moderou as expectativas sobre a possibilidade de ultrapassar os 50% dos votos, um limite nunca ultrapassado em uma prévia republicana. O recorde anterior de margem de vitória foi a vitória de quase 13 pontos de Bob Dole sobre Pat Robertson em 1988.



Disputa



Tanto a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, quanto o governador da Flórida, Ron DeSantis, que apostou alto em Iowa, exalaram confiança em entrevistas nacionais enquanto competem nas prévias republicanas. A disputa em Iowa deve impulsionar as suas campanhas, mesmo que não derrotem Trump.

A pesquisa final do Des Moines Register/NBC News antes da prévia desta segunda-feira apontou que o ex-presidente americano manteve uma grande liderança em relação aos outros dois candidatos.



Trump está obtendo sucesso ao conseguir o apoio de republicanos importantes. O governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, que concorreu à indicação republicana, mas não conseguiu emplacar, e o senador da Flórida, Marco Rubio, o endossaram no domingo, 14.

Ao escolher Trump, Rubio passou por cima de DeSantis, o governador do seu Estado, e de Haley, que apoiou Rubio em um momento crucial da sua fracassada campanha presidencial de 2016.