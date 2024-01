Ataque cometido por homens armados ao canal público de televisão TC em 9 de janeiro no Equador - Reprodução

Publicado 17/01/2024 18:49

César Suárez, promotor antimáfia do Equador que estava conduzindo as investigações sobre a invasão armada ao canal de televisão TC em 9 de janeiro , foi tragicamente assassinado nesta quarta-feira (17) na cidade de Guayaquil, conforme relatado por uma fonte do Ministério Público equatoriano à AFP."Lamentavelmente é verdade", confirmou uma responsável do MP ao ser perguntada sobre o homicídio a tiros do promotor César Suárez, que tinha sido encarregado de determinar que grupo criminoso esteve por trás da espetacular invasão do canal em plena transmissão ao vivo de um programa.