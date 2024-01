Chama e fumaça subindo sobre Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza - AFP

Publicado 17/01/2024 19:08

Os medicamentos destinados aos reféns sequestrados em 7 de outubro durante o ataque do movimento islamista Hamas a Israel chegaram a Gaza nesta quarta-feira (17), após um acordo mediado por Doha e Paris, anunciou o Catar.



"Nas últimas horas, entraram na Faixa de Gaza medicamentos e ajuda humanitária, em cumprimento com o acordo anunciado" na terça-feira em benefício dos civis palestinos de Gaza e dos reféns mantidos pelo Hamas no território, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, na plataforma X.

Novas condições para fornecer remédios



Na terça-feira, o Catar anunciou que a mediação conjunta com a França permitiu alcançar um acordo "entre Israel e Hamas para entregar remédios (...) aos reféns israelenses em troca do envio de uma carga de ajuda humanitária para os civis da Faixa de Gaza".



O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) comemorou o acordo, afirmando que representa "um momento de alívio muito necessário".