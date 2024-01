Boeing 737 MAX 9 - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 18/01/2024 10:41

A Boeing venderá 150 de suas aeronaves 737 MAX para a aérea indiana Akasa Air. O anúncio surge em meio à pressão dos reguladores sobre a fabricante de aviões americana, por causa de uma falha estrutural envolvendo um de seus jatos.

A Akasa Air, a mais nova companhia aérea da Índia, disse nesta quinta-feira (18) que vai adquirir uma combinação de jatos MAX 10 e MAX 8-200 de corredor único, aumentando sua carteira geral de pedidos da Boeing para mais de 200, à medida que busca expandir para destinos internacionais. As entregas estão previstas até 2032.

O negócio é o primeiro grande pedido da Boeing desde que um plugue de porta de um jato 737 MAX 9 da Alaska Airlines explodiu no início deste mês. O pedido da Akasa Air não inclui a variante MAX 9 da família de jatos com baixo consumo de combustível. As ações da Boeing chegaram a subir cerca de 2% nas negociações de pré-mercado em Nova York.