Publicado 18/01/2024 10:32 | Atualizado 18/01/2024 10:41





"Prendemos 2 suspeitos envolvidos no assassinato do promotor César Suárez, em #GYE (Guayaquil, ndr), após procedimentos investigativos que nos permitiram identificar a suposta participação no ato criminoso", indicou o delegado na rede social X. Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de um promotor antimáfia equatoriano na quarta-feira, 17, em Guayaquil foram presos, informou o comandante da polícia, general César Zapata, nesta quinta-feira, 18."Prendemos 2 suspeitos envolvidos no assassinato do promotor César Suárez, em #GYE (Guayaquil, ndr), após procedimentos investigativos que nos permitiram identificar a suposta participação no ato criminoso", indicou o delegado na rede social X.

Hemos aprehendido a 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, en #GYE, tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal.



Indicios: fusil, 2 pistolas, alimentadoras y 2 vehículos. pic.twitter.com/aKYdiRAhkZ — GraD. César Augusto Zapata Correa (@CmdtPoliciaEc) January 18, 2024

O homicídio de Suárez, morto a tiros enquanto dirigia por um bairro do porto no sudoeste do país, foi confirmado pela procuradora-geral Diana Salazar em um vídeo divulgado na rede X. Ele viajava sem escolta e a caminhonete foi alvo de vários tiros na janela do motorista em uma avenida, de acordo com as imagens.

Es imposible no quebrarse por la muerte de un compañero en la lucha contra la delincuencia organizada. Seguiremos firmes en su nombre: por él, por el país, por la justicia.

Gracias por su trabajo, César. Descanse en paz. Mi solidaridad con su familia y amigos. https://t.co/AQN5BvFz5P — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) January 17, 2024 Suárez esteve por trás de investigações que revelaram escândalos de corrupção no sistema hospitalar e fez outras investigações sobre a penetração de máfias em organismos da Justiça. Após a Suárez esteve por trás de investigações que revelaram escândalos de corrupção no sistema hospitalar e fez outras investigações sobre a penetração de máfias em organismos da Justiça. Após a invasão ao canal TC em 9 de janeiro , ele foi encarregado de determinar qual grupo criminoso estava por trás do crime.





Unidades de investigação da polícia "estão realizando as indagações pertinentes para encontrar os responsáveis" no principal porto do país, um centro de operações do narcotráfico, garantiu uma fonte de instituição. O ataque a TC foi um dos primeiros atos criminosos que o Equador sofreu após a fuga do poderoso Adolfo Macías, conhecido como "Fito" , líder da principal quadrilha do país, confirmada em 8 de janeiro. Na mesma semana, detentos mantiveram mais de 100 agentes penitenciários reféns até sua libertação no sábado.Unidades de investigação da polícia "estão realizando as indagações pertinentes para encontrar os responsáveis" no principal porto do país, um centro de operações do narcotráfico, garantiu uma fonte de instituição.

Promotores na mira







Salazar denunciou ameaças de morte por parte da Los Lobos, um dos principais grupos criminosos que atuam no país.



Semanas antes do ataque contra o TC, a procuradora-geral antecipou um dos piores ataques do narcotráfico ao revelar a investigação Metástasis, descrita como a peça fundamental que revelará a "narcopolítica" no país.



Nesta quarta-feira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e sua Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão (RELE) condenaram "a violência" e instaram o Estado equatoriano "a investigar, julgar e punir todos os fatos com diligência". N



Em 2023, também foram vítimas de criminosos o Os promotores têm sido alvo das mais de 20 organizações criminosas que operam no Equador. Em junho do ano passado, o promotor Leonardo Palacios foi assassinado na cidade de Durán, vizinha a Guayaquil.Salazar denunciou ameaças de morte por parte da Los Lobos, um dos principais grupos criminosos que atuam no país.Semanas antes do ataque contra o TC, a procuradora-geral antecipou um dos piores ataques do narcotráfico ao revelar a investigação Metástasis, descrita como a peça fundamental que revelará a "narcopolítica" no país.Nesta quarta-feira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e sua Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão (RELE) condenaram "a violência" e instaram o Estado equatoriano "a investigar, julgar e punir todos os fatos com diligência". NEm 2023, também foram vítimas de criminosos o candidato presidencial Fernando Villavicencio em Quito e Agustín Intriago, prefeito de Manta, uma das principais cidades do país.

*Com informações da AFP