Naufrágio de embarcação que transportava um grupo de estudantes em uma viagem escolar no oeste da Índia - AFP

Naufrágio de embarcação que transportava um grupo de estudantes em uma viagem escolar no oeste da ÍndiaAFP

Publicado 18/01/2024 16:14

Ao menos 15 pessoas, incluindo 13 crianças, morreram nesta quinta-feira (18) afogadas no naufrágio de uma embarcação que transportava um grupo de estudantes em uma viagem escolar no oeste da Índia, informaram fontes médicas.

O acidente ocorreu em um lago no estado de Gujarat, quando os alunos se dirigiam para um piquenique organizado pela escola.

"O balanço é de 15 mortos", disse à imprensa o diretor do hospital local, Ranjan Aiyer.

Vários responsáveis do hospital, que falaram sob condição de anonimato, indicaram que os falecidos são crianças de dez anos e dois professores que as acompanhavam.

Segundo uma autoridade do distrito de Vadodara, a embarcação transportava 27 pessoas no momento do naufrágio e a causa ainda é desconhecida.

Dezenas de pessoas participaram da operação de resgate na esperança de encontrar sobreviventes.

Em 2023, ao menos 22 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação no estado de Kerala, no sul da Índia.

Sobreviventes disseram à imprensa que muitos passageiros não usavam coletes salva-vidas.