Uma foto divulgada pela Presidência peruana mostra a presidente Dina Boluarte durante o lançamento da pedra fundamental para o asfaltamento de uma estrada no distrito de Chiara - AFP

Uma foto divulgada pela Presidência peruana mostra a presidente Dina Boluarte durante o lançamento da pedra fundamental para o asfaltamento de uma estrada no distrito de ChiaraAFP

Publicado 20/01/2024 22:59 | Atualizado 20/01/2024 23:01

A presidente do Peru, Dina Boluarte, foi agredida neste sábado por duas mulheres durante um evento oficial na cidade andina de Ayacucho, onde 10 pessoas morreram em protestos contra seu governo.

Boluarte participava da colocação da primeira pedra do asfaltamento de uma estrada no distrito de Chiara, na região de Ayacucho, a cerca de 570 km de Lima.

A presidente estava acompanhada pelo governador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quando Ruth Bárcena se aproximou silenciosamente com outra mulher que puxou os cabelos da presidente, segundo imagens da televisão.

Policiais e seguranças agiram em seguida e uma das mulheres foi detida.

Bárcena acusou Boluarte de ser responsável pela morte de seu marido, Leonardo Ancco, um dos mortos nos protestos em Ayacucho em 15 de dezembro de 2022.

"Mataram meu esposo, vou ficar calma?", questionou Bárcena ao ser detida.

O chefe de gabinete Alberto Otárola repudiou o incidente.

"Condeno e repudio a agressão sofrida pela presidente Dina Boluarte hoje em Ayacucho, durante um compromisso oficial. Este lamentável fato colocou em risco a integridade da chefe de Estado e isto é gravíssimo. Com violência, perdemos todos como país”, indicou na rede social X.

A presidente retornou a Ayacucho pela primeira vez desde as manifestações que deixaram dezenas de mortos no país, cerca de 20 supostamente pelas mãos de forças do Estado, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.