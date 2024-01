Boeing modelo 737-900ER - Foto: Reprodução/Internet

Boeing modelo 737-900ERFoto: Reprodução/Internet

Publicado 22/01/2024 10:14

A agência reguladora de aviação dos EUA recomendou que companhias aéreas que utilizam aviões Boeing 737-900ER inspecionem as portas de saída de emergência. Em comunicado divulgado neste domingo (21) à noite, a FAA, como é conhecida a agência, disse que o modelo tem o mesmo design de plugue de porta do jato 737 MAX 9 da Alaska Airlines envolvido em um incidente no dia 5 de janeiro.

Embora o 737-900ER não faça parte da linha MAX da Boeing, a FAA recomendou as inspeções como um passo "adicional de segurança". A Boeing entregou 505 unidades da aeronave 737-900ER para empresas como Alaska Airlines, United Airlines, Delta Air Lines e Lion Air, da Indonésia, segundo dados da própria empresa.