Equipes ucranianas de resgate e emergência no local de ataque com mísseis em Kharkiv - AFP

Publicado 23/01/2024 08:56

Ucrânia - Quatro pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em ataques aéreos das forças russas, principalmente contra as cidades ucranianas de Kiev e Kharkiv, anunciaram as autoridades do país nesta terça-feira.

O governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, informou que 42 pessoas ficaram feridas e pelo menos três morreram na capital regional com o mesmo nome, no nordeste da Ucrânia.

Em Pavlograd, na região central de Dnipropetrovsk, "uma pessoa morreu e outra ficou ferida", segundo as autoridades locais.

Em Kiev, 20 pessoas ficaram feridas, disse o prefeito da capital, Vitali Klitschko, e especificou que "13 foram hospitalizadas, incluindo três crianças". Os balanços anteriores reportavam duas mortes.

Anteriormente, o gabinete do prefeito de Kharkiv havia explicado que o bombardeio desta cidade causou "a destruição completa de uma seção de um prédio de apartamentos".

"As equipes de resgate estão agora tentando remover os escombros para procurar pessoas", disse o conselho.

Segundo o comandante-chefe do Exército ucraniano, Valeriy Zaluzhny, a Rússia disparou contra a Ucrânia 41 mísseis do tipo S-300, S-400, KH-101, KH-555, KH-55, KH-22,KH-59 e Iskander. No total, a defesa antiaérea destruiu 21, segundo a mesma fonte.