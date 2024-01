Borrell durante reunião em Bruxelas, na Bélgica - John Thys / AFP

Publicado 23/01/2024 13:00

Israel não pode ter a possibilidade de vetar o direito dos palestinos desfrutarem de um Estado próprio , afirmou o chefe da diplomacia da União Europeia, o espanhol Josep Borrell, nesta terça-feira, 23."Uma coisa deve ficar clara: Israel não pode ter o direito de veto sobre a autodeterminação dos palestinos", disse o diplomata no final de uma reunião com o ministro egípcio das Relações Exteriores, Sameh Choukry.Na segunda-feira, 22, em Bruxelas, Borrell presidiu uma reunião informal de ministros das Relações Exteriores do bloco com seu homólogo israelense, Israel Katz.Nessa reunião, os ministros europeus insistiram na necessidade de implementar uma solução de dois Estados, um palestino e um israelense, para pôr fim ao conflito entre ambos os lados e levar estabilidade à região. O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já anunciou, no entanto, sua firme rejeição a essa possibilidade.