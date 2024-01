Israel bombardeia a Faixa de Gaza desde a primeira quinzena de outubro - AFP

Publicado 23/01/2024 11:24

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, dirigido pelo movimento palestino Hamas, disse nesta terça-feira (23) que vários tanques do Exército israelense disparam diretamente contra um hospital na cidade de Khan Yunis, no sul, onde há civis presos em meio aos combates.



"Os tanques israelenses estão disparando intensamente contra os andares superiores do prédio de cirurgia especializada e do prédio de emergência do hospital Nasser. São esperadas dezenas de feridos", afirmou o ministério em um comunicado.

A guerra

O conflito entre Israel e o Hamas eclodiu após o ataque sem precedentes do grupo islamista em solo israelense, onde morreram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.



Cerca de 250 pessoas foram sequestradas e 132 permanecem cativas em Gaza, segundo as autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder desde 2007 em Gaza, e lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra este território estreito e sitiado.



Os bombardeios israelenses acontecem diariamente. A maioria das vítimas são mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, classificado como "organização terrorista" por Israel, Estados Unidos e União Europeia. O conflito também aumentou as tensões entre Israel e os Territórios Palestinos.