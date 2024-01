Prisioneiros estavam indo para uma troca - Reprodução

Publicado 24/01/2024 12:36





"O regime de Kiev cometeu um ato terrorista ao derrubar um avião de transporte militar russo que realizava um voo do aeródromo Chkalovsky para Belgorod para transportar militares ucranianos para uma troca", afirmou o ministério. O Ministério da Defesa russo acusou a Ucrânia de derrubar um avião militar russo que transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos na região de Belgorod nesta quarta-feira (24) e disse ter observado "o lançamento de dois mísseis"."O regime de Kiev cometeu um ato terrorista ao derrubar um avião de transporte militar russo que realizava um voo do aeródromo Chkalovsky para Belgorod para transportar militares ucranianos para uma troca", afirmou o ministério.

A aeronave transportava 74 pessoas, entre elas 65 prisioneiros ucranianos que, segundo o governo russo, seriam levados para uma troca com prisioneiros russos. O avião caiu em Belgorod, cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia, por volta das 11h no horário local (05h no horário de Brasília), segundo o Ministério da Defesa russo. "Todos a bordo morreram", disse o governador da região, Vyacheslav Gladkov, pouco depois.



O ministério indicou em seu comunicado que uma comissão da Força Aérea se dirigiu para o local do acidente "para apurar as causas da catástrofe".



Imagens publicadas nas redes sociais mostram um avião caindo após uma forte explosão, acompanhada de chamas e fumaça.



Segundo vários veículos de comunicação russos, a aeronave caiu perto da cidade de Iablonovo, a 45 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.



A região de Belgorod é alvo regular de ataques de mísseis e drones vindos de Kiev. A Rússia, por sua vez, não parou de bombardear a Ucrânia desde que lançou sua ofensiva, em fevereiro de 2022.