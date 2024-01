Medidas como gritar ou disparar sprays de pimenta se mostraram perigosas ou ineficazes com os lobos - Reprodução

Publicado 24/01/2024 13:07

As autoridades da Holanda receberam permissão para disparar bolas de tinta em lobos "desviados" que representem perigo para as pessoas, determinou um tribunal nesta quarta-feira, 24, em meio a um debate na Europa sobre a proteção desses animais.



Após uma longa batalha legal, o tribunal de Utrecht, no centro do país, julgou que o comportamento de alguns lobos em um parque nacional representa "uma séria ameaça à segurança pública".



Segundo o tribunal, uma das fêmeas mostrou não se assustar com os fotógrafos por perto e se aproximou dos ciclistas e pedestres. "O fato do lobo parecer cada vez menos temer as pessoas não significa que o animal não possa se tornar agressivo e morder", indicou a decisão.



Outros métodos para afastar os lobos, como gritos, são ineficazes, e o spray de pimenta foi considerado perigoso para os animais. "Não há outra solução satisfatória além de atirar no lobo com uma pistola de bolas de tinta (...) é necessário em benefício da segurança pública", considerou o tribunal.



A decisão ocorre em um momento em que a Europa precisa lidar com sua população de lobos, que se recuperou de uma situação próxima à extinção.



Em dezembro do ano passado, após dados mostrarem que os lobos representam uma ameaça crescente ao gado, a Comissão Europeia anunciou sua intenção de modificar o status de espécie protegida - o que permitiria sua caça.



Bruxelas pede aos países membros da UE que revejam o status de proteção do lobo, passando de "estritamente protegido" para "protegido". A Comissão estima que há cerca de 20.300 lobos em toda a UE, e que "os danos causados ao gado aumentaram à medida que sua população cresceu".



De acordo com um estudo da Comissão, os lobos matam pelo menos 65.000 cabeças de gado por ano na UE: ovelhas e cabras em 73% dos casos, vacas em 19% e cavalos e burros em 6%.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, perdeu em setembro sua antiga égua, Dolly, durante o ataque de um lobo que invadiu a propriedade rural de sua família, no norte da Alemanha.