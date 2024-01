Microsoft decidiu demitir 1.900 pessoas - Divulgação

Microsoft decidiu demitir 1.900 pessoasDivulgação

Publicado 25/01/2024 15:36

A Microsoft decidiu demitir 1.900 pessoas, 8% de seu pessoal, de sua divisão de entretenimento no momento em que consolida a compra bem-sucedida da fabricante dos populares jogos on-line "Call of Duty", a Activision Blizzard.



Em nota aos funcionários divulgada nesta quinta-feira (25) pelo veículo de comunicação norte-americano "The Verge", o chefe da divisão de jogos da Microsoft, Phil Spencer, afirmou que os cortes ocorreram após serem encontradas sinergias entre as duas empresas.



Spencer disse aos trabalhadores que a Microsoft e a Activision estão comprometidas com encontrar uma "estrutura de custos sustentável" para expandir o negócio de jogos on-line, que emprega 22 mil pessoas e inclui a divisão Xbox para o console de mesmo nome.



"Juntos definimos prioridades, identificamos áreas de sobreposição e garantimos que estamos todos alinhados nas melhores oportunidades de crescimento", acrescentou.

Além da notícia das demissões, o presidente da Blizzard, Mike Ybarra, anunciou que deixaria a empresa. "É um dia extremamente difícil para mim e minha energia e apoio estarão focados em todos os indivíduos incríveis afetados" pela decisão da empresa, disse Ybarra em sua conta na rede social X, antigo Twitter.