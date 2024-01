Vladmir Putin pode se manter no poder até 2036 - Konstantin Zavrazhin / POOL / AFP

Publicado 29/01/2024 10:20

As autoridades russas validaram oficialmente nesta segunda-feira, 29, a candidatura de Vladimir Putin à presidência nas eleições de março, uma votação que deve ser vencida com tranquilidade pelo chefe de Estado, já que a oposição foi amplamente silenciada pela repressão "A Comissão Eleitoral Russa registrou a candidatura de Vladimir Putin ao cargo de presidente", anunciou a instituição no Telegram.O atual presidente, de 71 anos, no poder há quase 25 anos, anunciou oficialmente em dezembro a intenção de disputar um novo mandato nas eleições de 15 a 17 de março. Uma polêmica reforma constitucional de 2020 permite a Vladimir Putin permanecer no poder até 2036.As eleições parecem ser uma simples formalidade, pois os opositores foram esmagados pela repressão, em particular desde o início da invasão russa da Ucrânia, há quase dois anos. A votação acontecerá durante três dias, de 15 a 17 de março, uma medida que, segundo os críticos do Kremlin, dificulta a transparência.