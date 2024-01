Rei Charles III ao lado da Rainha Camila após deixar o hospital de Londres nesta segunda-feira, 29 - Daniel Leal / AFP

Rei Charles III ao lado da Rainha Camila após deixar o hospital de Londres nesta segunda-feira, 29Daniel Leal / AFP

Publicado 29/01/2024 13:15 | Atualizado 29/01/2024 13:18





"O rei recebeu alta do hospital nesta tarde após o tratamento médico previsto e reprogramou seus próximos compromissos públicos para permitir um período de recuperação", informou o Palácio de Buckingham em comunicado.



Charles III foi operado na sexta-feira de uma hipertrofia "benigna" da próstata na London Clinic e a imprensa britânica noticiou neste dia que o monarca passava bem, citando fontes anônimas.



"Sua Majestade agradece a equipe médica e a todos que o ajudaram durante sua permanência no hospital, assim como a todas as amáveis mensagem que recebeu nos últimos dias", concluiu o texto oficial.



Os detalhes da doença "benigna" do rei foram divulgados para incentivar os homens a fazer exames, uma vez que a monarquia não costuma se pronunciar sobre estes temas.



Charles, príncipe de Gales, tornou-se rei do Reino Unido e dos outros reinos da Commonwealth of Nations após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em 8 de setembro de 2022.



Charles nasceu em 14 de novembro de 1948, o primeiro filho do príncipe Philip, duque de Edimburgo, e da então princesa Elizabeth. Ele foi educado em Gordonstoun, na Escócia, e Trinity College, em Cambridge.



Após a morte de seu avô, o rei George VI, em 1952, Elizabeth tornou-se rainha e Charles o herdeiro aparente. Ele serviu na Marinha Real Britânica de 1968 a 1971 e, em seguida, começou a representar sua mãe em todo o mundo.



Charles é um defensor de várias causas, incluindo o meio ambiente, a agricultura orgânica e a educação. Ele também é um autor prolífico, tendo escrito mais de 30 livros.



Com o falecimento de Elizabeth II em 8 de setembro de 2022, Charles assumiu imediatamente o trono como rei Charles III. Ele foi coroado em 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster, em Londres.

*Com informações da AFP