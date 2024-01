Charles III, rei da Inglaterra - AFP

Publicado 26/01/2024 07:27 | Atualizado 26/01/2024 08:58

O rei Charles III, de 75 anos, foi hospitalizado nesta sexta-feira (26) em Londres para operar uma hipertrofia "benigna" da próstata, anunciou o Palácio de Buckingham em um comunicado.



"O rei deu entrada em um hospital de Londres nesta manhã para realizar o tratamento programado. Sua Majestade agradece a todos que enviaram bons votos durante a semana passada e está feliz em saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública", indicou o Palácio.

A hiperplasia ou hipertrofia prostática benigna é diagnosticada quando há um crescimento benigno da próstata em um homem e é um processo relacionado à idade do paciente.

Charles III

Charles, príncipe de Gales, tornou-se rei do Reino Unido e dos outros reinos da Commonwealth of Nations após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em 8 de setembro de 2022.



Charles nasceu em 14 de novembro de 1948, o primeiro filho do príncipe Philip, duque de Edimburgo, e da então princesa Elizabeth. Ele foi educado em Gordonstoun, na Escócia, e Trinity College, em Cambridge.



Após a morte de seu avô, o rei George VI, em 1952, Elizabeth tornou-se rainha e Charles o herdeiro aparente. Ele serviu na Marinha Real Britânica de 1968 a 1971 e, em seguida, começou a representar sua mãe em todo o mundo.



Charles é um defensor de várias causas, incluindo o meio ambiente, a agricultura orgânica e a educação. Ele também é um autor prolífico, tendo escrito mais de 30 livros.



Após a morte de Elizabeth II, Charles assumiu imediatamente o trono como rei Charles III. Ele foi coroado em 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster, em Londres.