Estúdio da Kyoto Animation após incedêncio criminosos que vitimou 33 pessoas no JapãoJIJI PRESS / AFP

Publicado 26/01/2024 08:56 | Atualizado 26/01/2024 09:02





Shinji Aoba, de 45 anos, foi condenado na quinta-feira, 25, pelo incêndio em julho de 2019 nos estúdios Kyoto Animation, o ataque mais mortal cometido no Japão em décadas. Os advogados do acusado defenderam a absolvição, alegando transtornos mentais, mas o juiz rejeitou a hipótese e condenou o homem à pena capital. O japonês condenado à morte por incendiar um estúdio de animação , levando à morte de 36 pessoas, apelou da sentença nesta sexta-feira, 26, disse à AFP um porta-voz do tribunal distrital de Kyoto. O homem sofreu queimaduras em 90% do corpo e recuperou a consciência e a fala somente tempos depois.Shinji Aoba, de 45 anos, foi condenado na quinta-feira, 25, pelo incêndio em julho de 2019 nos estúdios Kyoto Animation, o ataque mais mortal cometido no Japão em décadas. Os advogados do acusado defenderam a absolvição, alegando transtornos mentais, mas o juiz rejeitou a hipótese e condenou o homem à pena capital.

O Japão é um dos poucos países desenvolvidos onde a pena de morte é aplicada, e o apoio público à medida é elevado. Em dezembro, havia 107 pessoas à espera da execução.



Na manhã de 18 de julho, Aoba forçou a entrada no prédio, jogou gasolina no chão, acendeu-o e gritou "caiam mortos", segundo relatos dos sobreviventes. Os promotores disseram que o acusado tinha um "delírio" de que o estúdio, conhecido como Kyoto Animation, roubou suas ideias, acusação que a empresa negou.



O juiz Keisuke Masuda afirmou que Aoba queria ser um escritor, mas não teve sucesso, e buscou vingança, acreditando que o estúdio havia roubado romances que ele havia enviado como parte de um concurso da empresa, de acordo com a emissora de televisão nacional NHK.



A NHK também informou que Aoba, desempregado e enfrentando dificuldades financeiras após mudar de emprego repetidamente, havia planejado um ataque separado em uma estação de trem ao norte de Tóquio um mês antes do ataque incendiário ao estúdio de animação

A Kyoto Animation, conhecida como KyoAni, foi fundada em 1985 e tem alguns animes de sucesso em seu catálogo. Entre os mais famosos estão Lucky Star, Clannad, K-On, Nichijou, Kobayashi-san Chi no Maid Dragon e alguns spin-offs da saga Full Metal Panic.

*Com informações da AFP