Boeing 737 MAX 7 - Foto: Reprodução/Internet

Boeing 737 MAX 7Foto: Reprodução/Internet

Publicado 30/01/2024 12:40





O pedido foi feito no ano passado à Autoridade Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e é relacionado ao sistema de degelo do novo jato 737 MAX 7.



"Embora estejamos confiantes de que a isenção proposta por tempo limitado para esse sistema segue os processos estabelecidos pela FAA para garantir uma operação segura, vamos, em vez disso, incorporar uma solução de engenharia que será concluída durante o processo de certificação", disse a Boeing em comunicado à Dow Jones Newswires. A Boeing está retirando um pedido de isenção de certificação de segurança para um novo avião da série MAX, que teria permitido aos reguladores dos Estados Unidos acelerar sua aprovação. A decisão ocorre no momento em que a fabricante de aviões enfrenta um escrutínio intensificado, após um acidente aéreo no início deste mês

Boeing retira pedido de isenção de certificado de segurança para aviões MAX 7

Por Dow Jones Newswires