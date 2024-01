Porta sai no meio do voo e avião é obrigado a retornar a ponto de partida nos EUA - Reprodução

Publicado 06/01/2024 11:28

Um avião da companhia americana Alaska Airlines precisou fazer um pouco de emergência após uma porta se abrir durante o voo. O caso aconteceu nos Estados Unidos na sexta-feira, 5, e causou um grande susto aos 171 passageiros e seis tripulantes presentes na viagem. Ninguém ficou ferido.

Door sucked out of Alaska Airlines plane mid-flight. Pilots make safe emergency landing. pic.twitter.com/qbxvFqXN3R — Mike Sington (@MikeSington) January 6, 2024

O acidente aconteceu durante uma viagem de Portland, Oregon, para Ontário, Califórnia. De acordo com relatos dos passageiros, parte da fuselagem ou da parede do avião chegou a se abrir no ar durante o voo. Com a aerovave despressurizada e máscaras de oxigênio baixadas, a tripulação entrou em ação e conseguiu retornar em segurança para o ponto de partida apesar do pouco forçado.

A empresa está investigando o que teria causado o acidente no Boeing 737-900 MAX. Segundo comunicado da Alaska Airlines, todos os 65 aviões do mesmo modelo foram suspensos e deverão retornar apenas nos próximos dias, após a conclusão de inspeções completas de manutenção e segurança. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração Federal de Aviões foram acionados para ajudar a solucionar o caso.

"O voo 1282 da Alaska Airlines de Portland, Oregon para Ontário, Califórnia, sofreu um incidente esta noite logo após a partida. A aeronave pousou em segurança no Aeroporto Internacional de Portland com 171 convidados e 6 tripulantes. A segurança dos nossos passageiros e colaboradores é sempre a nossa principal prioridade, por isso, embora este tipo de ocorrência seja raro, a nossa tripulação de voo foi treinada e preparada para gerir a situação com segurança. Estamos investigando o que aconteceu e compartilharemos mais informações assim que estiverem disponíveis", informa a empresa no site oficial.

