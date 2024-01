Volodin afirmou que nova lei tem como alvo 'canalhas' e 'traídores' que 'cospem' nos soldados russos - Divulgação / Duma / Governo da Rússia

Volodin afirmou que nova lei tem como alvo 'canalhas' e 'traídores' que 'cospem' nos soldados russosDivulgação / Duma / Governo da Rússia

Publicado 31/01/2024 09:24 | Atualizado 31/01/2024 09:43





A lei aprovada pela Duma (câmara baixa), em terceiro turno, permite que as autoridades confisquem dinheiro, propriedades e ativos dos críticos da ofensiva, e agora passará para o presidente Vladimir Putin para a ratificação.



A Rússia proibiu as críticas às suas Forças Armadas mediante uma série de leis de censura e prendeu dezenas de opositores desde o envio das tropas para a Ucrânia, em fevereiro de 2022.



O presidente da Duma, Viacheslav Volodin, afirmou que a nova lei tem como alvo "os canalhas e os traidores, aqueles que hoje cospem nas costas dos nossos soldados, aqueles que traíram a sua pátria, que enviam dinheiro para as forças armadas de um país que está em guerra contra nós".



As medidas também se aplicam às centenas de milhares de russos que deixaram o país desde o início da campanha militar, um grupo frequentemente atacado por Moscou.



Opositor russo quer enfrentar Putin nas eleições

A maioria dos críticos mais proeminentes do Kremlin, liderados por Alexei Navalny, foram presos ou exilados. Em um caso raro de protesto público que não foi reprimido, o opositor russo Boris Nadezhdin apresentou nesta quarta-feira as assinaturas de apoio necessárias para registrar a candidatura à presidência, visando as eleições que acontecerão de 15 a 17 de março.





Nadezhdin, que defende o fim da ofensiva russa na Ucrânia e critica a guinada autoritária de Vladimir Putin, provocou um grande interesse nos últimos dias. Mais de 100.000 russos apoiaram a candidatura. Nas últimas semanas, Nadezhdin energizou a oposição russa com uma mensagem a favor da paz e conseguiu dezenas de milhares de assinaturas para "Assinaturas entregues", declarou um membro da Comissão Eleitoral, segundo um correspondente da AFP.Nadezhdin, que defende o fim da ofensiva russa na Ucrânia e critica a guinada autoritária de Vladimir Putin, provocou um grande interesse nos últimos dias. Mais de 100.000 russos apoiaram a candidatura. Nas últimas semanas, Nadezhdin energizou a oposição russa com uma mensagem a favor da paz e conseguiu dezenas de milhares de assinaturas para enfrentar o atual presidente na próxima eleição

Navalny é um dos principais opositores de Putin na Rússia K. Kudrayavtsev / AFP

*Com informações da AFP