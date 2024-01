Grande parte de Gaza se encontra em ruínas - AFP

Publicado 31/01/2024 12:55

A população da Faixa de Gaza "morre de fome" devido às limitações impostas à ajuda humanitária, denunciou nesta quarta-feira (31) um funcionário de alto escalão da Organização Mundial da Saúde (OMS).



"É uma população que morre de fome. É uma população que está à beira do abismo", declarou o diretor do programa de emergências sanitárias da OMS, Michael Ryan, durante uma entrevista coletiva em Genebra.

A guerra

O conflito entre Israel e o Hamas eclodiu após o ataque sem precedentes do grupo islamista em solo israelense, onde morreram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.



Cerca de 250 pessoas foram sequestradas e 132 permanecem cativas em Gaza, segundo as autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder desde 2007 em Gaza, e lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra este território estreito e sitiado.



Os bombardeios israelenses acontecem diariamente e já vitimaram 26.900 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, no poder desde 2007 em Gaza. A maioria das vítimas são mulheres e menores de idade. O Hamas é considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.