Grupo chegou a paralizar linha de trem para protestar contra a privatização da venda de ingressos em Machu PicchuCarolina Paucar / AFP

Publicado 31/01/2024 14:00 | Atualizado 31/01/2024 14:01

O governo peruano e os manifestantes chegaram a um acordo, nesta quarta-feira, 31, para encerrar os protestos que durante seis dias afetaram a atividade turística em Machu Picchu , em rejeição à privatização da venda de entradas para a cidadela inca, anunciaram as duas partes."Temos a boa notícia de que a greve foi suspensa", disse a ministra da Cultura, Leslie Urteaga, à rádio RRP. Um porta-voz dos moradores que bloqueavam o acesso a Machu Picchu, Darwin Baca, confirmou à AFP o acordo com o governo: "Tomamos a decisão de suspender a greve por tempo indeterminado".

"Somos contra a privatização sistemática de Machu Picchu [...]. As organizações pedem que o contrato com a empresa Joinnus seja anulado", disse à AFP o ex-prefeito de Machu Picchu, Darwin Baca.O Ministério da Cultura peruano deixou a venda online dos ingressos para Machu Picchu e a rede de trilhas incas nas mãos da empresa peruana Joinnus, alegando problemas com sua plataforma virtual. No entanto, comerciantes e operadores turísticos se opõem ao novo sistema, que começou a funcionar no dia 20 de janeiro, pois acreditam ser o primeiro passo para a privatização do lugar.