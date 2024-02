Tragédia causou estragos em mais de um país - AFP

Publicado 02/02/2024 08:39

O terremoto que sacudiu o sudeste da Turquia em fevereiro de 2023 deixou 53.537 mortos e 107.213 feridos no país, informou o governo turco nesta sexta-feira em um balanço atualizado.

Segundo o governo da vizinha Síria, país em conflito há vários anos, 1.414 pessoas morreram em áreas sob o controle de Damasco devido ao terremoto, que aconteceu em 6 de fevereiro de 2023.

Fontes no norte da Síria afirmaram que 4.537 morreram nas regiões controladas pelos rebeldes. Os números elevam o total de vítimas a quase 60.000, o que faz deste terremoto o mais letal desde o tremor de 1970 no Peru, quando morreram 67.000 pessoas.

O balanço anterior da Turquia era de 50.783 mortos. As autoridades turcas anunciaram os números atualizados na véspera do aniversário da tragédia, que afetou 11 províncias do sudeste da Turquia e 14 milhões de pessoas.

Quase 39.000 imóveis foram destruídos pelo terremoto de 7,8 graus de magnitude e pelos tremores secundários, que incluíram um sismo de 7,5 graus no mesmo dia.

A Turquia disponibilizou mais de 215.000 contêineres de metal para abrigar 691.000 pessoas que perderam suas casas.