Segurança foi reforçada na Nigéria após novo ataque a chefe tradicional no paísPius Utomi Ekpei / AFP

Publicado 02/02/2024 13:58

Um grupo de homens armados matou um monarca tradicional nigeriano Oba Aremu Olusegun Cole e raptou a "mulher e outra pessoa", informou a polícia, em um contexto de crescente insegurança no país. Segundo a polícia, os agressores invadiram o palácio Onikoro, no estado de Kwara, no sudoeste da Nigéria, na quinta-feira, 1.

Estes tipos de ataques são frequentes na Nigéria, que enfrenta uma grave crise de segurança em diversas frentes. Segundo a polícia, na segunda-feira dois outros chefes tradicionais morreram em um ataque semelhante no estado de Ekiti, estado vizinho de Kwara.



No ano passado, o presidente Bola Ahmed Tinubu chegou ao poder prometendo combater a insegurança, alimentada por jihadistas no nordeste, milícias criminosas que vagueiam pelo noroeste e um aumento nos confrontos intercomunitários nos estados centrais do país. No entanto, a oposição afirma que a violência está fora de controle.



A consultoria nigeriana SBM Intelligence afirmou que desde maio de 2023, quando Tinubu chegou ao poder, registrou 3.964 sequestros na Nigéria. No início deste ano, um grupo de criminosos raptou cinco irmãs menores de idade na capital, Abuja. Quando expirou o prazo para resgate, uma delas foi morta, em um caso que gerou uma onda de indignação.