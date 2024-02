Interpol prende o maior contrabandista de armas da América Latina, Diego Hernan Dirísio - Divulgação

Publicado 02/02/2024 22:44

O maior traficante de armas da América Latina, Diego Dirísio, foi preso nesta sexta-feira (2) em Buenos Aires, na Argentina. Sua esposa, Julieta Nardi Aranda, que era fugitiva da Justiça paraguaia, também foi detida. Eles estavam foragidos desde o fim do ano passado. As informações foram divulgadas pela GloboNews.

A prisão foi realizada pela Interpol, que repassou detalhes da ação para o superintendente da Polícia Federal (PF) na Bahia, delegado Flávio Albergaria, responsável pela investigação que desvendou o esquema de tráfico internacional de armas que abastecia facções criminosas no Brasil.

Segundo as investigações, em três anos, Dirísio teria vendido mais de 43 mil armas para facções brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. Estima-se que as negociações movimentaram cerca de US$ 240 milhões, aproximadamente R$ 1,2 bilhão.



Ainda de acordo com a polícia, apesar de ser argentino, Diego comandava o esquema de tráfico do Paraguai.