Netanyahu, primeiro-ministro de IsraelReprodução/Redes Sociais

Publicado 04/02/2024 12:32

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu neste domingo (4) a um ministro de extrema direita de seu gabinete que disse que os Estados Unidos não apoiam totalmente a guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

"Em vez de nos dar todo seu apoio, [o presidente dos EUA Joe] Biden está ocupado dando ajuda humanitária e combustível [para Gaza], que vai parar no Hamas", declarou o ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, ao Wall Street Journal.

Neste domingo, antes de sua reunião de gabinete, Netanyahu disse que "apreciamos muito o apoio que recebemos da administração Biden desde a explosão da guerra".

"Não preciso de ajuda para saber como administrar nossas relações com os Estados Unidos e com a comunidade internacional, enquanto nos mantemos firmes em nossos interesses nacionais", acrescentou.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro em solo israelense, que deixou mais de 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva militar que deixou, até agora, 27.365 mortos, a grande maioria civis, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde do movimento islamista.