Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Marvin Recinos / AFP

Nayib Bukele, presidente de El SalvadorMarvin Recinos / AFP

Publicado 05/02/2024 09:50

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmou neste domingo, 5, que foi reeleito com mais de 85% dos votos, e disse ter pulverizado a oposição ao conquistar quase a totalidade do Congresso, graças a sua polêmia "guerra" contra as gangues.



"El Salvador quebrou todos os recordes de todas as democracias do mundo", celebrou da varanda do Palácio Nacional, ao saudar a multidão na praça do centro histórico de San Salvador.



"Não apenas ganhamos a Presidência com mais de 85% dos votos, mas ganhamos a Assembleia Legislativa com 58 de 60 deputados", afirmou, provocando um salva de fogos artificiais. "A oposição ficou pulverizada", disse.



Bukele, ex-publicitário de 42 anos e ascendência palestina, elogiou sua "guerra" contra as gangues que transformou o "país mais perigoso do mundo" no "mais seguro do Hemisfério Ocidental", com 2,4 assassinatos para cada 100.000 habitantes em 2023.



"El Salvador estava em metástase, mas fizemos uma cirurgia, estamos em radioterapia e vamos sair sãos do câncer das gangues", afirmou mais cedo em coletiva de imprensa.



O presidente, que já foi parabenizado pelos governos da China, Guatemala, Honduras e Panamá, defendeu seu regime de exceção imposto em março de 2022 e que soma quase 76.000 detidos.



"Dizem que os salvadorenhos não querem regime de exceção, que vivem com medo (...) O povo salvadorenho falou alto, claro e da maneira mais contundente", afirmou.



Organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch denunciam detenções arbitrárias, tortura e mortes na prisão. Cerca de 7.000 pessoas inocentes foram libertadas, mas muitas permanecem presas.



'Democracia' com 'partido único'



Milhares de simpatizantes gritavam, dançavam e assopravam apitos em frente ao Palácio Nacional, ao lado da catedral e uma moderna biblioteca construída com doações da China.



"Estamos mais que felizes com essa vitória, vamos ter Bukele por mais cinco anos", disse eufórica à AFP Lorena Escobar, uma enfermeira de 38 anos.



O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) ainda não forneceu um percentual, mas a página na internet do partido de Bukele, Novas Ideias, anuncia 1,3 milhão de 1,6 milhão de votos válidos, o que dá 83%, após 31,49% das atas apuradas.



A oposição ficou em pedaços. Nenhum dos cinco candidatos, incluídos o da esquerdista Frente Farabundo Martí (FMLN), Manuel Flores, e da direitista Aliança Republicana Nacionalista (Arena), Joel Sánchez, conquistou mais de 7%.



"Seria a primeira vez que há um partido único em uma democracia", afirmou Bukele, que controla, além do Parlamento, a Justiça e o restante do aparelho estatal.



O presidente, que nunca usa gravata, faz piada dos que o acusam de ser um autocrata, descrevendo-se como "ditador cool".



Magistrados renovados por esse Congresso interpretaram a Constituição a seu favor e, apesar da proibição à reeleição, permitiram sua candidatura, o que analistas e opositores consideram inconstitucional.



"Não acredito que uma reforma eleitoral seja necessária", disse em coletiva de imprensa o presidente mais popular da América Latina, segundo uma pesquisa regional sobre sua reeleição e um eventual terceiro mandato.



Venha a 'prosperidade'



Este milennial assíduo nas redes sociais chegou ao poder em 2019 com 53% dos votos e promessas de "mudança" a uma população farta do bipartidarismo Arena-FMLN que não resolveu os problemas de insegurança e pobreza.



"Agora é nossa hora de sair à frente. Agora o que vem para El Salvador é um período de prosperidade, disse o presidente à imprensa.



Cerca de 29% dos 6,5 milhões de salvadorenhos que vivem no país são pobres, segundo a Cepal, e muitos tentam migrar para os Estados Unidos em busca de emprego. Cerca de três milhões vivem no exterior e enviam remessas vitais de cerca de oito bilhões de dólares anuais (cerca de 40 bilhões de reais na cotação atual).



"Agora que venceu deve refletir sobre o que fazer para melhorar a economia, isso é que o povo está mandando fazer", afirmou à AFP Estanislao Guevara, um pedreiro de 51 anos que se define como admirador do presidente.



Apesar de sua grande popularidade, o presidente não conseguiu que os salvadorenhos aderissem ao bitcoin, que em 2021 impôs como moeda de curso legal na economia dolarizada, segundo ele, para dinamizá-la.



Com entre cinco e sete milhões de seguidores nas redes X, Tiktok, Instagram e Facebook, Bukele, pai de duas meninas, promove também grandes projetos e o turismo no "país mais seguro da América Latina".