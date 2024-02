Equipes de resgate trabalhando fora de edifícios danificados pelo ataque - AFP

Publicado 05/02/2024 10:55

Pelo menos quatro pessoas morreram, e uma ficou ferida, nesta segunda-feira (5), em um bombardeio russo no centro de Kherson, anunciou o chefe da administração militar desta cidade do sul da Ucrânia, Roman Mrotshko.

"Três dos mortos são homens de 45 e 50 anos que estavam em um carro, e (o quarto é) uma mulher que estava na rua no momento do ataque", lamentou a mesma fonte no Telegram, em uma mensagem acompanhada de um vídeo, mostrando um carro totalmente carbonizado e o que parece ser um impacto a poucos metros de distância.

No sábado, pelo menos 28 pessoas morreram em uma padaria em Lisichansk, uma cidade do leste da Ucrânia ocupada pela Rússia, em um bombardeio atribuído ao Exército ucraniano.