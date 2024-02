Chuva invadiu casa em Santa Clara, na Califórnia - Reprodução

Publicado 05/02/2024 11:33

Grandes áreas do estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, foram inundadas nesta segunda-feira (5), e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia depois de uma tempestade ter provocado fortes chuvas e forçado as autoridades a declararem estado de emergência.



"Esta é uma tempestade grave com impactos perigosos e potencialmente mortais", disse o governador Gavin Newsom, que declarou estado de emergência para oito condados no sul da Califórnia. Um vídeo mostra um conjunto de casas na cidade de Santa Clara sendo invadida pela força das águas.