Proibição do uso da maconha no país foi retirada em junho de 2022Reprodução

Publicado 06/02/2024 07:47

O governo da Tailândia pretende aprovar com caráter de urgência uma lei para proibir o uso recreativo da maconha, quase dois anos depois de descriminalizar o uso da substância, informou o ministro da Saúde.

O governo anterior, que contava em sua coligação com um partido pró-legalização, retirou em junho de 2022 a maconha da lista de narcóticos proibidos. Desde então, centenas de negócios de venda de cannabis proliferaram de forma descontrolada no país, em particular em Bangkoc, onde é possível comprar maconha com vendedores ambulantes.

O fenômeno gerou críticas de alguns setores, que desejam uma legislação mais rigorosa. O ministro Chonlanan Srikaew afirmou que a nova lei para proibir o uso recreativo de maconha será apresentada na próxima semana.

"A nova lei vai alterar a atual para permitir o uso de cannabis apenas com fins de saúde e medicinais", disse o ministro. "O uso recreativo será considerado incorreto", acrescentou.

O primeiro-ministro Srettha Thavisin, que assumiu o cargo em agosto, declarou diversas vezes que é contrário ao uso recreativo do narcótico.

O debate ressurgiu no fim de semana passado, depois que espectadores de um show em Bangkok da banda britânica Coldplay reclamaram nas redes sociais que "todo o show tinha cheiro de maconha".