Imagens de uma bola de fogo e fumaça subindo dezenas de metros no céu em HardaReprodução: redes sociais

Publicado 06/02/2024 09:34 | Atualizado 06/02/2024 09:46

Ao menos oito pessoas morreram e cerca de 80 ficaram feridas, nesta terça-feira (6), após uma forte explosão em um fábrica de fogos de artifícios no centro da Índia, informaram autoridades.



Emissoras de televisão exibiram imagens de uma bola de fogo e fumaça subindo dezenas de metros no céu em Harda, no estado de Madhya Pradesh. O policial Rajeshwari Mahobia disse à AFP que "o número de mortos pode aumentar".

Índia: uma poderosa explosão ocorreu em uma fábrica de fogos de artifício.



Dezenas de ambulâncias foram enviadas para o local. Segundo o coordenador do resgate, Kailash Chand Parte, 15 veículos do Corpo de Bombeiros também foram enviados, mas o incêndio ainda não havia sido controlado.A fábrica tem entre 200 e 300 funcionários, mas não se sabe quantos estavam no local no momento da explosão."Ao menos dez edifícios em torno do complexo onde ocorreu a explosão foram danificados pela intensidade" da deflagração, acrescentou.O ministro-chefe do estado, Mohan Yadav, indicou que as unidades de queimados dos principais hospitais foram orientadas para "os preparativos necessários" e que o Exército foi contatado para "organizar o envio de helicópteros".Manish Sharma, cirurgião do hospital do distrito de Harda, disse que havia "oito mortos" e "um total de 90 pessoas admitidas até agora" em sua unidade. "As pessoas resgatadas no local serão enviadas para cá", declarou à AFP.As explosões nestas fábricas são habituais na Índia, onde os fogos de artifício são muito utilizados na festividade hindu do Diwali e em festas de casamento.Em 2019, ao menos 18 pessoas morreram em uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício no estado de Punjab, e outras dez, em um incidente semelhante em Uttar Pradesh, também no norte.