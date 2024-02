Jennifer Crumbley, mãe do adolescente responsável pelo ataque em novembro de 2021 em Michigan - AFP

Jennifer Crumbley, mãe do adolescente responsável pelo ataque em novembro de 2021 em Michigan AFP

Publicado 06/02/2024 16:34

Mulher de 45 anos foi condenada após ataque de filho resultar na morte de quatro estudantes. Um júri considerou uma mãe de Michigan culpada na terça-feira por quatro acusações de homicídio culposo em relação a um tiroteio na escola realizado por seu filho adolescente.

Jennifer Crumbley, 45 anos, e seu marido, James, 47 anos, compraram uma arma para o filho apenas alguns dias antes do tiroteio em 30 de novembro de 2021 na Escola Secundária de Oxford, que resultou na morte de quatro estudantes. James Crumbley será julgado separadamente em março.



Entenda o caso

Em novembro de 2021, quatro pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um tiroteio dentro de uma escola em Michigan, nos Estados Unidos. Ethan Crumbley, um adolescente de 15 anos, foi o autor do crime.



O tiroteio ocorreu por volta de 12h51m, no horário local, na Oxford High School. Pouco após os tiros, as autoridades registraram mais de 100 chamadas de emergência. As autoridades identificaram os quatro alunos mortos como Hana St. Juliana, de 14 anos; Madisyn Baldwin, de 17 anos; Tate Myre, de 16 anos; e Justin Shilling, de 17 anos. Além disso, outras sete pessoas ficaram gravemente feridas após o tiroteio, entre elas uma professora.