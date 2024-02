Karolina Shiino - Reprodução / Instagram

Karolina ShiinoReprodução / Instagram

Publicado 07/02/2024 08:31 | Atualizado 07/02/2024 10:32

Uma mulher nascida na Ucrânia e recentemente consagrada Miss Japão renunciou ao título após um caso com um médico casado se tornar público. O escândalo atingiu a vida privada de Karolina Shiino depois que a revista semanal "Shukan Bunshun" revelou a relação.

Se este romance já desvia os altos padrões morais exigidos às participantes destes concursos, é ainda mais condenado no Japão, onde as celebridades que têm casos extraconjugais costumam ser rejeitados por seus seguidores e contatos de trabalho.A Associação Miss Japão disse que havia aceitado a solicitação de Shiino para devolver a coroa por "motivos pessoais" e que o título deste ano ficaria vago."Não poderia dizer a verdade pelo caos e medo(...) Peço desculpas aos que confiaram em mim e me apoiaram", publicou a mulher de 26 anos em sua conta no Instagram."Enfrento a situação com muita seriedade e renuncio ao título de Miss Japão", expressou a modelo.