Arte com desejo de melhoras para o rei Chales III, recentemente diagnosticado com câncerPunit Paranjpe / AFP

Publicado 07/02/2024 10:05

Honouring amazing people doing incredible things in our communities up and down the country. pic.twitter.com/32cB6JP8jl — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 7, 2024

Kate, de 42 anos, foi hospitalizada no dia 16 de janeiro para se submeter a uma misteriosa cirurgia abdominal e, desde então, o príncipe de Gales desmarcou a agenda para acompanhar a mulher.Seu pai, Charles III, passou por uma cirurgia para tratar um hipertrofia "benigna" de próstata em 26 de janeiro, e agora enfrenta um câncer sobre o qual não há detalhes conhecidos, descoberto durante sua internação.William estará no centro das atenções enquanto seu pai e sua esposa estiverem convalescentes, o primeiro por tempo indeterminado enquanto estiver em tratamento contra o câncer, e a segunda pelo menos até 31 de março, segundo seus médicos.Enquanto o príncipe herdeiro acompanhava a mulher, a rainha Camilla, de 76 anos, representava publicamente uma monarquia britânica que enfrenta problemas de saúde há vários dias.O retorno de William às funções reais coincide com a chegada ao Reino Unido do seu irmão mais novo, o príncipe Harry, que viajou dos Estados Unidos, onde vive com a esposa Meghan Markle e os dois filhos, para visitar o pai.Harry, de 39 anos, que mudou-se para a Califórnia com Meghan em 2020, denunciando, entre outras coisas, a pressão insuportável da imprensa sensacionalista britânica, desde então mantém relações tensas com o irmão e o pai. Porém, assim que pousou em Londres procedente de Los Angeles na terça-feira foi visitar o rei.