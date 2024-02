Peru emite alerta epidemiológico por altas temperaturas - Reprodução: redes sociais

Publicado 10/02/2024 20:43

O Peru emitiu um alerta epidemiológico devido ao risco de golpe de calor para sua população devido às altas temperaturas registradas no país, informou o Ministério da Saúde (Minsa) neste sábado (10).

Foi declarado "alerta epidemiológico devido ao risco de ocorrência de distúrbios na regulação térmica corporal relacionados às altas temperaturas ambientais no país", indicou um comunicado do Minsa.

No alerta do Minsa, é solicitado garantir o atendimento adequado nos centros de saúde, hospitais e clínicas para os casos de síndromes febris, com ênfase em crianças, idosos e pessoas vulneráveis.

O golpe de calor é definido como a temperatura corporal acima de 39°C associada à alteração do sistema nervoso central na forma de estupor ou coma devido ao aumento da temperatura no ambiente, explicou o ministério.

Em 4 de fevereiro, o Minsa confirmou a morte de um homem na região de Ica (sul), após sofrer um golpe de calor.

O Peru está em estado de alerta devido a uma onda de calor, nas principais cidades da costa e selva do país, onde estão sendo registradas temperaturas entre 30 e 35°C, com aumento da radiação ultravioleta; sendo considerado de alto risco para a população, disse o Minsa.

O Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Senamhi) indicou que fevereiro apresenta um cenário climático preocupante, com previsões que sugerem que Lima poderia experimentar temperaturas próximas ou até mesmo superiores a 40 °C devido à onda de calor.

Em alguns distritos da capital peruana, foram registradas nesta semana temperaturas não vistas há 41 anos.

No Peru, durante 2016, na onda de calor que afetou o departamento de Piura (norte), oito crianças morreram com diagnóstico de golpe de calor.