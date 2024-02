Monomotor apresentou problemas mecânicos logo após a decolagem e fez um pouso de emergência - Reprodução: redes sociais

Publicado 11/02/2024 11:12 | Atualizado 11/02/2024 11:13

Um avião de pequeno porte caiu em uma rua residencial na cidade de Goodyear, no Estado americano do Arizona, neste sábado, 10. Nem o piloto e o único passageiro ficaram feridos.

O avião monomotor apresentou problemas mecânicos logo após a decolagem no sábado de manhã do aeroporto próximo de Glendale, disse a polícia local. O piloto tentou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Goodyear, mas o motor perdeu potência, e o piloto teve que pousar a aeronave na rua em Goodyear.

O Cessna 172P atingiu uma árvore, uma caixa de correio e um veículo estacionado e desocupado, sofrendo danos mínimos, mas ninguém no avião ou no solo ficou ferido, disse à polícia. Os bombeiros limparam cerca de 5 galões (19 litros) de vazamento de combustível.

A Administração Federal de Aviação assumiu a investigação do acidente, de acordo com a porta-voz da Polícia de Goodyear, Lisa Berry, em um e-mail à agência de notícias Associated Press.

Queda de outro avião em estrada da Flórida deixa dois mortos

Na Flórida, outro acidente de avião deixou 2 mortos após uma aeronave de pequeno porte tentar fazer um pouso de emergência na tarde de sexta-feira, 9.

O pouso forçado aconteceu em uma estrada com destino a cidade de Fort Lauderdale. A Administração Federal de Aviação identificou a aeronave como um jato Bombardier Challenger 600 e disse que cinco pessoas estavam a bordo quando o acidente aconteceu por volta das 15h15.

O avião decolou de um aeroporto da Ohio State University, em Columbus, Ohio, e estava programado para pousar em Naples, no Estado da Flórida, disse o porta-voz da Autoridade Aeroportuária de Naples, Robin King. Um piloto contatou a torre solicitando um pouso de emergência, afirmando que havia perdido os dois motores.

O piloto foi autorizado a pousar na pista, mas respondeu "não vamos chegar à pista. Perdemos os dois motores", segundo uma fita da ligação citada pelo Naples Daily News.