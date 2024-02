Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com drones - AFP

Publicado 11/02/2024 08:40 | Atualizado 11/02/2024 08:44

A Ucrânia informou neste domingo, 11, que derrubou 40 dos 45 drones lançados pela Rússia durante a noite, causando danos menores. Pelo menos duas pessoas morreram no ataque.

Esta informação surge um dia depois de as autoridades terem comunicado a morte de sete pessoas em um ataque russo , também com drones, contra um posto de gasolina em Kharkiv, a segunda cidade mais importante da Ucrânia, no nordeste.