O secretário-geral da Otan, Jens StoltenbergAFP

O bloqueio nos Estados Unidos de ajuda à Ucrânia já teve impacto no conflito, afirmou nesta quinta-feira (15) o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg.

"Já vemos o impacto do fato dos Estados Unidos não terem conseguido tomar uma decisão", afirmou o norueguês à imprensa antes de uma reunião de ministros da Defesa da Otan.

Stoltenberg acrescentou, no entanto, esperar que o "Congresso concorde com a continuidade do apoio à Ucrânia".

Os ministros da Defesa dos 31 países que integram a Otan devem discutir em Bruxelas a continuidade e a modalidade da ajuda à Ucrânia.

Na quarta-feira, 14, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o general Oleksandr Sirski, admitiu uma situação "extremamente complexa" para resistir à Rússia, uma vez que o país não tem soldados e armas suficientes.