Agentes disfarçados surpreenderam duas mulheres que vendiam drogas em uma casa - AFP

Publicado 15/02/2024 12:49 | Atualizado 15/02/2024 12:50

Peru - Um esquadrão policial com um agente vestido de urso para o Dia dos Namorados fez uma "visita romântica" com presentes para capturar duas mulheres integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas em Lima, no Peru. A operação com a visita inesperada do "ursinho gigante" ocorreu na terça-feira, 13, véspera da comemoração do Dia dos Namorados no país, celebrado nesta quarta-feira, 14, informou a polícia.

"O pessoal do grupo Terna se camufla para esta circunstância usando o urso carinhoso porque ali se vendiam drogas", disse à AFP o coronel Walter Palomino, chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional.

O agente aproveitou as festividades e foi até a casa da suspeita e esperou do lado de fora com um balão em formato de coração e uma placa com uma mensagem de amor, "você é meu motivo para sorrir". Ele chegou e se ajoelhar em frente à casa das traficantes.

O urso esperou até que uma das duas mulheres saísse da residência, sendo detida em seguida com o apoio de outros agentes. Eles então entraram e pegaram a outra mulher. "Foi uma operação surpresa para elas como parte do dia dos namorados", disse o suboficial disfarçado.

Osito terna captura a vendedores de droga pic.twitter.com/l17bmc93cO — Willax Televisión (@willaxtv) February 14, 2024

No local, os agentes encontraram sacos contendo algumas substâncias. Outra mulher também foi presa. As duas suspeitas, que são mãe e filha, foram acusadas de tráfico de drogas. A operação foi chamada de "O ursinho do amor pela segurança".

Há algum tempo a polícia engana frequentemente os criminosos com disfarces e operações que lança em datas especiais. As duas mulheres (mãe e filha) pertencem à quadrilha "Os traidores", segundo a polícia.

*Com informações da AFP